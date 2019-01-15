В Армении второй человек умер от свиного гриппа

Второй случай смерти от вируса свиного гриппа (H1N1) зафиксирован в Армении, сообщили в Министерстве здравоохранение Армении.

По данным ведомства, скончался 62-летний мужчина, который слишком поздно обратился за помощью к специалистам.

«У скончавшегося... мужчины был выявлен вирус H1N1, подтип вируса гриппа А. Он обратился за медицинской помощью поздно и находился в одной из больниц Армении в крайне тяжелом состоянии», — рассказали в ведомстве.

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Отмечается, что в начале 2019 года от свиного гриппа умерла женщина, которая страдала рядом хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия закрыла границу с Грузией из-за вспышки свиного гриппа.