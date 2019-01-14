Источник: телескоп «Спектр-Р» не был застрахован

Российский космический телескоп «Спектр-Р» не был застрахован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке страхования.

По словам источника, орбитальные аппараты, как правило, страхуют при запуске и на время летно-космических испытаний.

«Орбитальная эксплуатация во многих случаях не страхуется — за исключением аппаратов ФГУП «Космическая связь» и «Газпром космические системы»», — рассказал собеседник агентства.

Реклама

Он также отметил, что ситуация со спутником показывает необходимость расширения программы страхования космических аппаратов.

Ранее стала известна причина сбоя в работе «Спектра-Р».