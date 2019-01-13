Нобелевский лауреат остался без почетных званий за сомнения в уме чернокожих

Американского 90-летнего ученого Джеймса Уотсона, которого в 1962 году удостоили Нобелевской премии за расшифровку структуры ДНК, лишили всех почетных званий за высказывания об интеллекте чернокожих. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что Уотсон во время телепередачи вновь начал говорить о том, что гены обуславливают различие среднего IQ у представителей европеоидной и негроидной рас.

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Представители лаборатории Колд Спринг Харбор, которой руководит Уотсон, заявили, что слова ученого были необдуманными и не имеющими доказательств.

В 20017 году Уотстон также заявлял, что чернокожие не обладают тем же умом, что и представители европеоидной и поэтому предсказывал Африке печальное будущее.

Ранее сообщалось, что шведская академия перенесла литературного «Нобеля» из-за скандала.