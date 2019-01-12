Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Единственный российский космический телескоп «Спектр-Р» не принимает команды с Земли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Астрокосмического центра ФИАН академика Николая Кардашева.

По его словам, все попытки наладить контакт заканчиваются неудачей.

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«Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», — сказал Кардашев.

Он пояснил, что аппарат не принимает сигнал, однако продолжает передавать информацию на Землю.

Подчеркивается, что гарантийный срок службы космического телескопа истек.

Ранее сообщалось, что NASA потеряло связь с зондом Dawn.