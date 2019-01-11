Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Китайские власти впервые опубликовали видеозапись, сделанную с борта космического корабля «Чанъэ-4». Кадры зонд передал через ретранслятор «Цюэцяо», который находится в 455 тыс. км от Земли, их публикует Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Благодаря своему расположению спутник-ретранслятор может «видеть» и обратную сторону Луны, и Землю. Ранее «Чанъэ-4» прислал первые панорамные снимки поверхности Луны. Станция «Чанъэ-4» впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Зонд сел в кратере Карман – это огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Станция вышла на расчетную орбиту 30 декабря. Впервые аппарат достиг орбиты Луны еще 12 декабря, с тех пор специалисты китайского центра управления полетами дважды корректировали орбиту станции и тестировали связь между аппаратом и спутником-ретранслятором «Цюэцяо».