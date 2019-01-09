Рогозин об отмене визита в США: осадочек остался
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал отзыв своего приглашения в США. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что хотел бы видеть в NASA надежного партнера.
«Мы тоже заинтересованы в том, чтобы с американцами работать, однако хотим видеть в них предсказуемого партнера. В космос идти — это ведь как в разведку идти», — сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».
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По его словам, пока наблюдаются странные «турбуленции», из-за чего остался «осадочек».
Ранее сообщалось, что Роскосмос и NASA обсудят отмену визита Рогозина в США.