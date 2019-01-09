Экологи: жизнь в городе провоцирует рак у животных

Жизнь в городе повышает риск развития рака у животных, выяснили экологи из Аризонского государственного университета. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings B of the Royal Society.

О том, что городская среда повышает риск развития рака у людей из-за неправильного питания, плохой экологии и прочих факторов, было известно давно. Однако как городская среда сказывается на риске развития рака у диких животных изучалось не слишком пристально. Исследователи проанализировали около сотни работ, посвященных окружающей среде и ее влиянию на животных, и пришли к выводу, что они страдают от тех же факторов, что и люди.

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Световое, шумовое и химическое загрязнение, еда с высоким содержанием сахара, вирусы и бактерии — все это повышает риск развития рака у живущих в городских условиях птиц, белок, ежей, мышей, крыс и других животных. Люди нередко подкармливают белок и других животных хлебом и прочими продуктами, которые не входят в их рацион в дикой природе. Такое питание способствует развитию ожирения и рака.

Кроме того, у животных, которые живут вблизи автомагистралей и других шумных мест вроде сталелитейных заводов, было обнаружено больше мутаций, чем у их собратьев из дикой природы. А загрязнение водоемов вредит иммунной системе их обитателей, делая их более уязвимыми для вирусов и бактерий.

Также жизнь в городе приводит к фрагментации мест обитания, что чревато близкородственным скрещиванием. А ночное освещение в городе влияет на уровень гормонов у птиц, повышая риск развития онкозаболеваний.