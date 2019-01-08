Создавшему ГМ-детей ученому грозит смертная казнь

Китайский ученый Хе Цзянькуй, якобы создавший генетически модифицированных детей, может быть приговорен к смертной казни, сообщает издание The Telegraph.

Цзянькуй шокировал общественность и научное сообщество, в ноябре 2018 года заявив, что изменил геном эмбрионов, полученных от ВИЧ-положительных мужчин и их жен, чтобы дети могли избежать ВИЧ. После нескольких выступлений на научных конференциях ученый пропал. Действительно ли он сумел изменить геном детей, не известно до сих пор. В институте, где он работал, об экспериментах по изменению генома не знали.

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Сейчас он находится под охраной в городе Шэньчжэнь. По словам общавшихся с ним ученых, Цзянькую могут предъявить обвинения в коррупции и взяточничестве, за которые в Китае могут приговорить к смертной казни. Кроме того, принципы работы с генетически измененными эмбрионами запрещают имплантировать их в человеческие тела.

Цзянькуй заработал около $50 тыс., продавая технологии секвенирования генома. Специалисты полагают, что вряд ли он финансировал свои исследования и эксперименты из собственных денег. Кроме того, по образованию Цзянькуй физик, и для работы с геномом ему понадобилась бы помощь других специалистов