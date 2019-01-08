Россия уберет украинские детали из системы стыковки с МКС

В России завершили производство и наземные испытания новой стыковочной системы российских кораблей с МКС. Об этом сообщается на сайте «Российских космических систем».

«В уходящем году НИИ точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг «Российские космические системы») завершил производство и успешно провел приемо-сдаточные испытания новой цифровой аппаратуры «Курс-МКП». Это новейшая система для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС», — говорится в сообщении.

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Как отмечает РИА «Новости», что в новой системе будут использоваться компоненты, производимые на Украине.

Ранее сообщалось, что космонавты России и США пустят друг друга в свои научные оранжереи на МКС.