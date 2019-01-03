Эксперт прокомментировал посадку «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал посадку китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны. Об этом сообщает RT.
Он назвал эту миссию «колоссальным достижением», пояснив, что она будет проходить в два этапа.
«Для того, чтобы обеспечить передачу данных с обратной стороны луны, необходим ретранслятор. В качестве него они запустили аппарат в окрестность точки вибрации системы Земля — Луна... Следующий этап — они совершили посадку. Это тоже было не сразу, сначала они вывели аппарат на орбиту спутника Луны и только после этого прилунились», — сказал Эйсмонт.
Эксперт добавил, что китайцев можно только поздравить, и подчеркнул, что им удалось сделать серьёзный шаг в исследовании Луны и космонавтики в целом.
Ранее сообщалось, что зонд «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны.