Китайский зонд прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Китайский телеканал GGTN опубликовал первый снимок обратной стороны Луны, сделанный зондом «Чанъэ-4». Китайская научная станция «Чанъэ-4» совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны в заранее выбранном районе в 10.26 по Пекинскому времени (5.26 мск).

«В истории исследования Луны человечеством в четверг открыта новая страница, когда первый в мире исследователь обратной стороны Луны сел в точке своего назначения после 26-дневного путешествия», — передает China Daily.

Реклама

Сообщается, что зонд сел в кратере Карман – это огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Издание приводит подробности посадки. Сначала на высоте 6-8 километров аппарат произвел оценку своего местоположения. На высоте порядка 100 метров он приостановил снижение для анализа информации на предмет возможных препятствий на пути, а уже потом произвел посадку.