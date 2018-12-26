Российские ученые создали новый препарат для снижения артериального давления

Гипертония, или повышенное артериальное давление, – широко распространенное заболевание. Российские ученые разработали принципиально новый препарат, препятствующий повышению артериального давления, что открывает новые возможности для терапии. Статья об исследовании опубликована в Journal of Hypertension. Работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).



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Гипертоническая болезнь – хроническое заболевание, характеризующееся стойким повышением артериального давления. При этом также поражаются такие органы и системы, как сердце, сосуды, мозг и почки.

Гипертонию заслуженно называют бичом XXI века. Это одно из наиболее распространенных заболеваний человека. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, гипертонией страдают 20–30% взрослого населения планеты. Для лиц старше 65 лет этот процент увеличивается до 50–65. В целом, по миру фиксируется повышенная заболеваемость у мужчин.

Причины возникновения этой болезни до конца неизвестны, но ее развитию способствуют курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, стрессы и нерациональное питание. Один из важнейших факторов, вызывающих повышение артериального давления, – эмоциональный стресс. Это неотъемлемый спутник жителей больших городов, поэтому борьба с его последствиями очень актуальна.

Российские ученые разработали препарат для лечения стресс-зависимой гипертонической болезни. При этом отмечено стойкое снижение артериального давления на 10–12 мм рт. ст. в течение 4–5 дней. В клетках сердца есть специальные бета-1-адренорецепторы, представляющие собой встроенные в клеточную оболочку белки. Их стимуляция вызывает увеличение силы и частоты сердечных сокращений, что служит одной из причин развития гипертонической болезни. Во врачебной практике широко применяют препараты, блокирующие бета-адренорецепторы (бета-блокаторы).

Структура рецепторов кодируется соответствующим геном в ДНК. Однако, прежде чем наследственная информация будет переведена в форму белка, она должна быть считана в форме мРНК, которая послужит матрицей для синтеза аминокислотной последовательности белка. Известно, что при стрессе увеличивается количество бета-1-адренорецепторов и соответствующей мРНК в клетках. Если «заблокировать» матрицу для синтеза белка, можно предотвратить образование рецепторов и, следовательно, повышение артериального давления. Основываясь на этом принципе, ученые создали новый препарат.

«Экспериментальным животным с артериальной гипертонией внутривенно ввели созданный препарат, который представляет собой комплекс наночастиц и короткой нуклеотидной последовательности (олигонуклеотида), комплементарной мРНК гена бета-адренорецепторов. Наночастицы обеспечивают транспорт олигонуклеотида в клетки, а олигонуклеотид связывается с мРНК и препятствует образованию белка, следовательно, количество рецепторов на клетках не увеличивается», — пояснила соавтор статьи Ася Левина, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Новосибирского государственного университета (НГУ).

Созданный учеными препарат превосходит традиционные лекарства благодаря увеличению срока его действия и, главное, его строгой специфичности: блокируется ключевой механизм развития заболевания, что исключает побочные эффекты. На этом основана перспектива использования этого и других подобных препаратов в клинической практике.