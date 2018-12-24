В «Русгидро» подтвердили полное перекрытие Буреи оползнем

В «Русгидро» прокомментировали сообщения о перекрытии русла реки Бурея в Хабаровском крае, поступившие от местных жителей и СМИ. «Воды в водохранилище пока достаточно для обеспечения необходимого объема электроэнергии. Перекрытие реки завалом из горных пород, который образовался в труднодоступном районе примерно в 100 км выше ГЭС, в настоящее время не оказывает влияния на работу станции», — сообщили в компании.

При этом в холдинге подтвердили, что в результате схода оползня полностью перекрыта река Бурея, питающая Бурейскую ГЭС. «Экспедиция энергетиков, побывавшая на месте завала, подтвердила практически полное перекрытие реки оползнем. В настоящее время специалисты ГЭС ведут расчеты вариантов работы ГЭС исходя из различных сценариев ликвидации завала в русле реки. Для восстановления естественного притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС необходима расчистка русла реки Буреи. Решения о возможных мерах в отношении завала из горных пород будут приняты после завершения его обследования и получения заключений со стороны специализированных научных и проектных организаций РусГидро и МЧС», — уточнили в компании.

Ранее на Бурейской ГЭС сообщили, что сейсмодатчики, установленные в районе Бурейской ГЭС, не фиксировали никаких сейсмических событий в районе станции, которые могли быть вызваны падением метеорита или оползня.