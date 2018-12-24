В Роскосмосе заявили о «тяжелом» финансовом положении

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Первый заместитель главы Роскосмоса Максим Овчинников заявил, что государственная космическая корпорация испытывает финансовые проблемы. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

Когда Овчинникова спросили, что он думает о финансовом состоянии Роскосмоса, первый замглавы ответил, что он расценивает его как «тяжелое».

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«Во-первых, падают объемы по внешним контрактам. Во-вторых, не все так просто с исполнением контрактов внутренних <...> В-третьих, произошло секвестирование финансирования госпрограмм», — сказал Овчинников.

Также он подчеркнул, что когда начал работу в Роскосмосе, то «не смог поверить» в большое количество проблем, существующих в компании. Овчинников резюмировал, что ему приходится каждый день «разбирать завалы».

Ранее в Роскосмосе объяснили «хищения средств» неправильной отчетностью.