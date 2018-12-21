Источник назвал сроки нового запуска «Ангары-А5»

Ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» запустят во второй раз в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что пуск пройдет в четвертом квартале 2019 года, при этом в данном запуске планируется впервые использовать новый разгонный блок, который сейчас создают в РКК «Энергия».

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«Недавно с Красноярского машиностроительного завода в ЦНИИмаш на испытания был доставлен макет этого разгонного блока», — подчеркнул источник.

Отмечается, что «Ангара-А5» должна будет доставить на геостационарную орбиту макет космического аппарата, который сделают в центре имени Хруничева.

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» состоялся в декабре 2014 года. В ходе него разгонный блок «Бриз-М» вывел на геостационарную орбиту макет спутника. Третий пуск «Ангары-А5» намечается в 2020 году.