На внешней стороне МКС найдена затычка

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев добрались до внешней стороны обшивки космического корабля «Союз-МС-09», во время выхода в открытый космос. Срезав микрометеоритную защиту, они обнаружили, что внешняя часть отверстия заделана черным материалом.

«Всю эту черноту сковырнул, теперь более светлая масса»— Доложил Олег Кононенко ЦУПу. --Остался круг, просто затычка». Космонавты собрали образцы материала и металла ММЗ в герметичные контейнеры для изучения их на земле.

Занимаясь этой работой, космонавты значительно превысили расчетный срок выхода в открытый космос. Он уже составил более 6 часов 25 минут. Теперь собранные образцы будут отправлены на землю. Как говорили ранее в Роскосмосе, обнаружение клея на внешней стороне обшивки свидетельствует о том, что дыра была сделана на земле.