Россияне вскрывают обшивку «Союза МС-09» в открытом космосе
Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев занимаются вскрытием экранно-вакуумной теплоизоляции корабля «Союз МС-09», где ранее было найдено отверстие, передает РИА «Новости».
Среди инструментов, которые взяли с собой космонавты — зажимные клещи, резак, зажим Кохера, ножницы по металлу и множество держателей из проволоки.
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Кононенко прорезал предварительные отверстия в теплоизоляции, после чего приступит к работе ножницами по металлу.
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