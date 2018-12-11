Россияне вскрывают обшивку «Союза МС-09» в открытом космосе

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Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев занимаются вскрытием экранно-вакуумной теплоизоляции корабля «Союз МС-09», где ранее было найдено отверстие, передает РИА «Новости».

Среди инструментов, которые взяли с собой космонавты — зажимные клещи, резак, зажим Кохера, ножницы по металлу и множество держателей из проволоки.

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Кононенко прорезал предварительные отверстия в теплоизоляции, после чего приступит к работе ножницами по металлу.

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