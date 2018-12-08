Коллеги рассказали о состоянии Жореса Алферова

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов по-прежнему находится в больнице, однако возвращается к делам, передает ТАСС.

Об этом рассказал заместитель первого проректора Академического университета Олег Чакчир.

«Очень положительная динамика, мы разговаривали с Жоресом Ивановичем, он принимал сына, внука, супругу. Даже уже отдал какие-то распоряжения по делам», - сказал Чакчир.

О госпитализации 88-летнего ученого стало известно на прошлой неделе. Сообщалось о том, что он был доставлен в одну из столичных клиник в связи с ухудшением состояния здоровья.