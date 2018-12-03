МГУ объявил о четырех новых регистрациях гравитационных волн

Научные коллаборации LIGO и Virgo объявили о четырех новых регистрациях гравитационных волн. Обсерватории также выпускают первый каталог событий, в которых были зарегистрированы гравитационные волны? сообщает пресс-служба МГУ.

1 декабря 2018 года участники проходившей в США конференции по гравитационно-волновой физике и астрономии, представили новые результаты по регистрации гравитационных волн от столкновения и слияния космических объектов, таких как пары черных дыр и пары нейтронных звезд. К настоящему времени два детектора коллаборации LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) и европейский детектор гравитационных волн Virgo достоверно обнаружили гравитационные волны от 10 событий, вызванных слиянием черных дыр и от одного, вызванного слиянием нейтронных звезд. О шести событиях, вызванных слияниями двойных черных дыр, сообщалось ранее, о четырех новых регистрациях гравитационных волн от таких источников объявлено впервые. В исследовании принимали участие два научных коллектива из России, один из которых работает на базе физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, а второй — в Институте прикладной физики РАН. Результаты работы будут опубликованы 3 декабря в двух научных публикациях в arXiv, а каталог всех зарегистрированных гравитационно-волновых событий уже доступен на сайте LIGO DCC. Российские участники коллаборации LIGO прокомментировали открытие.

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Во время первого цикла наблюдений, длившегося с 12 сентября 2015 года по 19 января 2016 года, непосредственно после модернизации детекторов ученые LIGO обнаружили гравитационные волны от трех слияний двойных черных дыр. Во втором наблюдательном цикле, который длился с 30 ноября 2016 по 25 августа 2017, было обнаружено одно слияние двойных нейтронных звезд и еще семь слияний двойных черных дыр, включая четыре новые регистрации гравитационных волн, обозначенные как GW170729, GW170809, GW170818 и GW170823 на основе дат, когда они были обнаружены.

Все зарегистрированные события собраны в единый каталог, о котором также было сообщено на конференции. При этом прозвучали новые рекордные значения параметров сливающихся объектов. Так, например, новое событие GW170729, обнаруженное во втором наблюдательном цикле, было вызвано гравитационными волнами от самого массивного и отдаленного источника из когда-либо наблюдавшихся. В этом слиянии, которое произошло примерно 5 миллиардов лет тому назад, энергия, эквивалентная почти пяти солнечным массам, была преобразована в гравитационное излучение.

Событие GW170814 было первым слиянием двух черных дыр, зарегистрированным сетью из трех детекторов Оно позволило провести первые исследования поляризации гравитационных волн (аналогичные поляризации света). Три дня спустя было обнаружено событие GW170817, в котором впервые наблюдались гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд. Более того, это столкновение наблюдалось как в гравитационных волнах, так и в оптическом диапазоне, что ознаменовало собой новую захватывающую главу в многоканальной астрономии, в которой космические объекты наблюдаются одновременно в разных формах излучения.

Положение источника одного из новых событий GW170818, зарегистрированного детекторами LIGO и Virgo, было определено на небе с наивысшей точностью. Положение двух слившихся черных дыр, расположенных на расстоянии 2,5 миллиарда световых лет от Земли, было идентифицировано на небе с точностью 39 квадратных градусов. Это делает его вторым по точности локализации источником гравитационных волн, следующим за GW170817, когда были зарегистрированы волны от слияния нейтронных звезд.

В проекте участвуют более 1200 ученых из 100 институтов различных стран, объединившись в Научную коллаборацию LIGO-LSC (LIGO Scientific Collaboration). Россия представлена в LIGO Scientific Collaboration двумя научными коллективами: группой физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, и группой Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород). Исследования поддерживаются Российским фондом фундаментальных исследований и Российским научным фондом.

«За 14 месяцев наблюдений детекторы LIGO и Virgo 11 раз зарегистрировали гравитационные волны от космических источников. Гравитационно-волновая астрономия стала реальностью. Сейчас исследования ученых Московского университета, участвующих в коллаборации LIGO, сфокусированы на повышении чувствительности детекторов для того, чтобы значительно увеличить частоту регистрации гравитационных волн», — отмечает профессор физического факультета МГУ Валерий Митрофанов.

«В начале следующего года начнется очередной третий цикл научных наблюдений детекторов LIGO и Virgo. Предполагается, что в этом цикле в них для повышения чувствительности будет использован квантовый 'сжатый свет'. Это будет первое использование в гравитационно-волновых детекторах квантовых технологий, разработкой которых в частности занимается группа Московского Университета», — комментирует профессор физического факультета МГУ Фарит Халили.

«Да здравствует гравитационно-волновая астрономия! Она родилась всего-то 3 года назад при сенсационной регистрации первых экзотических событий, вполне встала на ноги и «поставляет» все новые и новые интереснейшие данные, без которых уже невозможно представить развитие астрономии и космологии», — говорит заведующий кафедрой физики колебаний физического факультета Сергей Вятчанин.

Обсерватория LIGO финансируется Национальным научным фондом США. Детекторы LIGO построены и эксплуатируются Калифорнийским и Массачусетским технологическими институтами. В финансовой поддержке проекта Advanced LIGO также участвуют: Общество Макса Планка Германии, Совет по науке и технологии Великобритании и Австралийский совет по исследованиям. Партнером LIGO является коллаборация Virgo, в которой работают более 300 европейских ученых и инженеров из 28 исследовательских групп. Их поддерживают Национальные центры научных исследований Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии и Германии, а также ряд институтов из Венгрии, Польши, Испании, входящих в Virgo и Европейскую гравитационную обсерваторию.