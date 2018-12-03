Названы сроки начала испытаний ракетного двигателя РД-171МВ

Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ запланированы на 2019 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, компания поставит двигатель для первого пилотируемого запуска «Союза-5» в 2023 году.

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Он также добавил, что запуск «Союза-5» назначен на 2024 год.

Арбузов подчеркнул, что все сроки по созданию РД-171МВ выполняются в полном объеме.

В июле сообщалось, что Россия поставит США ракетные двигатели РД-180.