Канадский астронавт похвастался возможностью построить «Союз» у себя на заднем дворе

Российские специалисты дают экипажам Международной космической станции настолько глубокие знания, что командиры и бортинженеры «Союзов» могли бы сами собирать такие корабли у себя «на заднем дворе», передает РИА «Новости».

Об этом рассказал астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

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«В течение одного года у нас проходит техническая лекционная подготовка, и мы изучаем устройство корабля и все его системы. По завершении этого процесса у меня родилась шутка, которую я всем рассказываю, что я могу построить сам корабль «Союз» у себя на заднем дворе», — сказал он.

Ранее сообщалось, на стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный были обнаружены критические нарушения.