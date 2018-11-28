Россия решила начать стройку на Луне

Заместитель председателя Совета РАН по космосу Лев Зеленый заявил, что на заседании РАН было предложено построить на поверхности Луны две астрономические обсерватории, передает РИА «Новости».

Отмечается, что этому будет предшествовать несколько этапов: исследование с помощью автоматических станций, пилотируемые полеты и только после этого создание научной инфраструктуры.

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Следующим шагом станет высадка на Луну, которая будет осуществлена с помощью сверхтяжелой ракеты

«Теперь у этой ракеты есть главная задача — доставка на Луну космонавтов. Но основная задача — работа на поверхности Луны: это научные исследования с помощью космонавтов, потом разворачивание на Луне космических обсерваторий», — отметил Зеленый.

По его слов, на Луне планируется создание инфраструктуры, добыча водяного льда, а из него водорода и кислорода для топлива, строительство из реголита роботами спекаемых с помощью лазера «кирпичиков» и строительство из них убежищ.