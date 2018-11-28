В NASA рассказали, когда США вернутся на Луну

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Глава NASA Джим Брайденстайн в своем твиттере заявил, что Соединенные Штаты в скором времени намерены вернуться на Луну, причем он пообещал, что это произойдет «раньше, чем вы думаете».

По его словам, американское космическое агентство объявит о заключении новых «Лунных партнерств» с американскими компаниями в четверг, 29 ноября.

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«США возвращаются на Луну, и мы сделаем это раньше, чем вы думаете!», — написал Брайденстайн.

Ранее сообщалось, что космический аппарат Mars InSight совершил посадку на Марс и передал оттуда первое изображение.