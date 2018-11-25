В Роскосмосе прокомментировали данные о нарушениях

В пресс-службе госкорпорации Роскосмос прокомментировали данные главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил о нарушениях в работе ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

В Роскосмосе заявили, что данные, приведенные главой Счетной палаты, ведомстве известны, они касаются периода проверки 2017 года.

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В ведомстве отметили, что результаты работы новой администрации за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце года.

Ранее Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по нарушениям. По его словам, большие проблемы связаны с нерациональными тратами, всевозможными нарушениями дисциплины, процедуры закупок, завышением цен.