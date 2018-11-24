Российский космонавт рассказал о «куче» доказательств высадки американцев на Луну

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Космонавт Павел Виноградов заявил, что пребывание американцев на Луну в 1969 году не требует проверки, поскольку доказательств и так доказательств достаточно, передает НСН.

В качестве таких доказательств он предложил прослушать переговоры космонавтов, стартовавших на «Сатурне-5», посмотреть телеметрическую информацию с луны, снимки китайских станций.

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«Есть снимки посадки американцев на спутник, стоят модули. О чем еще можно говорить?», — считает Виноградов.

Он также предположил, что распоряжение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о проверке факта высадки американцев на Луне было шуткой, и отметил, что это «это его право».

«Доказывать, что глупость — это глупость, самое неблагодарное дело», — заявил Виноградов.

Космонавт добавил, что ему достаточно уже существующих доказательств, а также выразил уверенность в способности России осуществить пилотируемый полет к Луне.

Ранее Рогозин поручил проверить, действительно ли США совершили высадку на Луну.