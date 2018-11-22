Рогозин не стал беспокоиться из-за старого оборудования на «Роскосмосе»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/363/11743363/RIAN_2633524.HR-pic905-895x505-2823.jpg">

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что недостаток современного оборудования на предприятиях государственной космической корпорации не помешает «Роскосмосу» «подняться». Слова Рогозина передает РИА «Новости».

По словам Рогозина, «не более 13%» оборудования на предприятиях «Роскосмоса» является современным. Также он посетовал, что производственные фонды корпорации «сильно устарели».

Реклама

«Но это вопрос только денег, станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много. «Роскосмос» точно поднимется даже при этом соотношении средств», — заверил Рогозин.

Ранее Рогозин предложил использовать сталинский метод для проверки системы спасения космонавтов.