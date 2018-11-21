Ученые выяснили, зачем самки насекомых отращивают пенисы

Японские ученые из Университета Хоккайдо выяснили, почему самки некоторых родов насекомых-сеноедов отрастили пенисы. Об этом они рассказали в статье в журнале Biology Letters.

У яйцекладущих насекомых рода Neotrogla, относящегося к семейству сеноедов Prionoglarididae, водятся в Африке и Бразилии, самки обладают пенисами, хотя и не эякулируют, как самцы. Для них характерны длинные, до 15% от длины тела, пенисовидные отростки. У самцов же есть трубковидные вагины. При спаривании, которое длится 40-70 часов, самка вводит свой пенис (гиносому) в вагину (фаллосому) самца, получая таким образом семенную жидкость.

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При этом у родственного рода, Afrotrogla гиносома отличается по строению. У гиносом Neotrogla твердый кончик и своеобразная «воздушная подушка» в основании. У Afrotrogla же гиносомы с твердыми краями. А еще один близкий род, Sensitibilla, и вовсе не имеет подобных особенностей — у самок его представителей есть вагины, а у самцов — пенисы.

Исследователи задались вопросом, что же привело к возникновению таких различий между родами. Изучив их строение и образ жизни, они пришли к выводу, что все дело в окружающей среде. Neotrogla и Afrotrogla обитают в пещерах, где сложно найти пищу и конкуренция за нее высока. Сперма для самок выступает дополнительным источником питательных веществ, но если бы у них не было гиносом, им приходилось бы дожидаться, пока те решат их оплодотворить. Гиносомы же позволяют самкам буквально высасывать сперму из самцов.

Подобные изменения репродуктивных органов ранее наблюдались также и у других видов насекомых, существующих в условиях ограниченных ресурсов, например, у некоторых видов островных плодовых мушек или у водных жуков в одном из японских прудов. Хотя конкретный механизм этих изменений еще до конца не ясен, очевидно, что насилие и сопротивление ему у самцов и самок тесно связаны с окружающей средой и количеством ресурсов.