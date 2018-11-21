В Подмосковье найден череп мамонта с древним кладом
Археологи обнаружили череп мамонта со спрятанным внутри кладом в ходе раскопок в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Раскопки на Зарайской стоянке, которая является памятником мирового значения эпохи верхнего палеолита, были возобновлены в августе 2018 года.
Как сообщается, поздней осенью в завершение археологических исследований были сделаны сразу несколько находок. Сначала был найден череп мамонта, в котором был спрятан клад в виде кремневых изделий и заготовок для орудий. После археологи натолкнулись на жилище первобытного человека. Последняя подобная находка была сделана здесь в 2005 году.
В ходе раскопок было выявлено множество других находок, среди которых крупные кости мамонта, зубы, бивни и целые челюсти.