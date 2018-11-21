В России появится госпрограмма по освоению Луны
В России появится новая госпрограмма по освоению Луны, заявил председатель Научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев. Об этом сообщает РИА «Новости».
В программе распишут задачи автоматических станций, которые Россия отправит на Луну в 2020-х годах. Также в программе будет отражено создание нового корабля и борьба с радиационной опасностью.
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Председатель Научно-технического совета «Роскосмоса» оценил реализацию новой госпрограммы в сотни миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что командиром экипажа Лунной миссии может стать женщина.