В России появится госпрограмма по освоению Луны

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В России появится новая госпрограмма по освоению Луны, заявил председатель Научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев. Об этом сообщает РИА «Новости».

В программе распишут задачи автоматических станций, которые Россия отправит на Луну в 2020-х годах. Также в программе будет отражено создание нового корабля и борьба с радиационной опасностью.

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Председатель Научно-технического совета «Роскосмоса» оценил реализацию новой госпрограммы в сотни миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что командиром экипажа Лунной миссии может стать женщина.