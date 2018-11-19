Рогозину покажут ракету Маска

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Замглавы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер сообщил, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посетит в США космический центр Джонсона, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Рогозин также может посетить Флориду, где ему продемонстрируют космический корабль Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска.

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«Рогозин попросил съездить в космический центр Джонсона в Техасе, он хотел бы ознакомиться с нашими новыми разработками. Возможно, он также поедет во Флориду, где сможет посмотреть на корабль Dragon-2 SpaceX», — сказал Герстенмайер.

Как отмечается, параметры визита будут согласованы в декабре.

Ранее сообщалось, что НАСА подтвердило итоги российского расследования аварии «Союза-ФГ».