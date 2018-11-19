Российский антропоморфный робот собрался на МКС

Генконструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин сообщил, что первый антропоморфный робот российского производства отправится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз», передает РИА «Новости».

По его словам, робот будет выполнять работу внутри перспективного пилотируемого транспортного корабля в российском сегменте МКС.

Реклама

Он добавил, что также планируется разработать еще два робота. Один из них будет работать на поверхности будущего научно-энергетического модуля, другой займется локальным обслуживанием российского сегмента МКС.

Ранее сообщалось, что робот Саймон приступил к работе на МКС.