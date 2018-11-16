Умер Жорес Медведев

Российский и британский биохимик Жорес Медведев скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Медведев умер в своем доме в Лондоне.

Как отмечается, об этом сообщил его брат, историк и публицист Рой Медведев.

Жорес Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тбилиси. В 1950 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева и в том же году защитил кандидатскую диссертацию. С 1962 по 1969 год руководил лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске.

В 1969 году он был уволен с работы в связи с выходом книги в США. В январе 1973 года Жорес выехал в Англию и был лишен советского гражданства. В августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева ему было возвращено советское гражданство.