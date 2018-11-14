Советская программа «Энергия-Буран» все еще не закрыта

Проект «Энергия-Буран» официально не закрыт, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала генеральный директор головного разработчика «Бурана» - научно-производственного объединения «Молния» Ольга Соколова.

«Да, это правда. Это в большей степени, конечно, формальность, просто в то время ни у кого не поднялась рука поставить подпись под закрытием проекта. На «Молнии» есть документ, в котором прописано, что программа «Энергия-Буран» приостановлена, под ним стоит ряд подписей совета главных конструкторов и членов ЦК КПСС, но документа, подтверждающего, что проект закрыт, нет», — сказал Соколова.

Она добавила, что «никто не решился взять на себя такую ответственность», а также заявила, что проект был приостановлен, потому что «оказался не в том месте не в то время».