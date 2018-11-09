Глава NASA поговорил с российским послом о сотрудничестве в космосе

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обсудил с российским послом в США Анатолием Антоновым сотрудничество в космосе. Об этом он написал в своем твиттере.

«Был рад принять сегодня (8 ноября. — «Газета.Ru») посла России Анатолия Антонова в штаб-квартире NASA с визитом для обсуждения важного сотрудничества в космосе между двумя странами», — написал Брайденстайн.

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Деталей переговоров он не привел.

Ранее Брайденстайн назвал отношения России и США в космосе «крепкими, как никогда».