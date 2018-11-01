Названа причина аварии «Союза»

Председатель аварийной комиссии Роскосмоса Олег Скоробогатов в ходе отчета по итогам расследования назвал причину аварии ракеты-носителя «Союза-ФГ», передает РИА «Новости».

Он сообщил, что авария «Союз» произошла из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты.

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По его словам, на 118 секунде полета произошла нештатная ситуация «вследствие неоткрытия сопла блока увода первой ступени». Он также отметил, что причиной аварийной ситуации стало то, что шток бокового блока «Д» ракеты «Союз ФГ» был деформирован при сборке на Байконуре. При пуске произошло отделение блока «Д» от центрального блока, после чего он ударил по баку горючего, отчего тот вскрылся.

Накануне сообщалось, что один из боковых блоков первой ступени не отошел на необходимое расстояние, а затем ударил по баку горючего второй ступени, после чего бак разорвался.