В рейтинг лучших мировых университетов вошли 14 вузов России

Во всемирный рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019 вошли 14 вузов из России.

Как отмечается, в рейтинге представлены лучшие вузы из 74 стран мира. Среди попавших в перечень российских вузов оказались Московский государственный университет им. Ломоносова (275 место), НИЯУ МИФИ (419 место), Новосибирский государственный университет (433 место) и Московский физико-технический институт (460 место). При этом показатель МГУ ухудшился – он опустился на восемь позиций, а остальные вузы заняли более высокие позиции.

Реклама

Также в список попали Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ВЭШ, Казанский федеральный университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Уральский федеральный университет.

Уточняется, что в прошлом году в рейтинг попали 15 отечественных университетов.

Ранее сообщалось, что в топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников, составленный британской организацией QS Quacquarelli Symonds, попали 11 российских вузов, лидером среди них стал МГУ.