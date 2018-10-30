В NASA сообщили о завершении миссии телескопа Kepler

Официальный представитель NASA Пол Херц объявил о завершении миссии космической обсерватории Kepler, которая была запущена с Земли в 2009 году с целью поиска экзопланет, передает РИА «Новости».

«Мы объявляем сегодня, что у телескопа НАСА Kepler, который охотился за новыми планетами, больше недостаточно топлива. Это не стало неожиданностью и означает окончание работы космического аппарата и сбора им научных данных», — сказал Херц.

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По словам Херца, научная работа космической обсерватории, чья миссия заняла более девяти лет, продолжится.

Ранее сообщалось, что ученые NASA «усыпили» телескоп Kepler.