Ученые выяснили, что голос матери будит лучше пожарной сигнализации

Вероятность того, что спящий ребенок проснется от записи голоса матери, в три раза выше, чем от пожарной сигнализации, сообщает The Guardian.

Кроме того, пробуждение в этом случае наступает быстрее. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели исследование в Национальной детской больнице в Огайо.

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Ученые проверили влияние различных дымовых сигналов на 176 детях в возрасте от 5 до 12 лет. Как выяснилось, они хуже воспринимают звуки высокого диапазона, к которым, в том числе, относится стандартная пожарная сигнализация. Гораздо лучше дети реагируют на голосовые сигналы, такие, как «Проснись!», «Уходи из комнаты!» и т.д.

«Сигналы тревоги вообще не действуют на детей до 12 лет», — сообщил доктор Гэри Смит, один из авторов исследования.

Он добавил, что причина этого пока не известна. По мнению ученого, нужно дальше разрабатывать способы, которые будут помогать проснуться детям от 5 лет, так как у них уже есть возможность спастись самостоятельно в опасной ситуации.