Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту космический аппарат

Стартовавшая с космодрома Плесецк ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, передает РИА «Новости».

Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

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«Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее боевой расчет Космических войск ВКС осуществил пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк.