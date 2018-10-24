Запуск украинского спутника «Лыбидь» в очередной раз перенесен

Источник на космодроме Байконур заявил, что запуск украинского спутника связи «Лыбидь» («Либiдь») не состоится в 2019 году. Слова источника передает РИА «Новости».

«В планах на 2019 год запуск украинского спутника «Лыбидь» не значится», — рассказал источник.

Реклама

Он отметил, что в данный момент в российско-космической промышленности формируется манифест пусков, который фактически является производственным планом и включает все пуски, которые должны произойти на российских космодромах.

Украина заключила контракт на производство спутника «Лыбидь» в 2009 году с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Сумма соглашения составила $254 млн.

Запуск спутника был запланирован еще в 2011 году, однако с тех пор неоднократно переносился.

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина является космической державой.