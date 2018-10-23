Астрофизик, схвативший женщину за грудь, будет уволен

Обвиненный в сексуальных домогательствах физик Лоуренс Краусс объявил, что уволится из Аризонского государственного университета по окончании учебного года. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Ранее стало известно, что в 2016 году на конференции в Австралии профессор Краусс схватил за грудь женщину, которая предложила ему сфотографироваться, а затем попросил не выкладывать это фото. Свидетели сообщили, что отошедшая от Краусса женщина была шокирована и встревожена. Сама пострадавшая назвала случившееся «неуклюжим межличностным поведением».

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Руководству университета о произошедшем сообщила правозащитница Мелани Томпсон, присутствовавшая при инциденте. Вскоре вскрылись и другие эпизоды неподобающего поведения профессора — домогательств к женщинам и сексистских комментариев в их адрес. Сам Краусс, впрочем, не признает обвинений.

«Я никогда ни к кому не приставал и ни на кого не нападал, — утверждает он. — И, безусловно, не подвергал дискриминации по половому признаку в университете или в других местах».

Руководство университета расследовало события и подтвердило, что профессор нарушил этический кодекс учебного заведения. За это Краусс был лишен руководства над престижным научным проектом Origins и отправлен в административный отпуск, который продлится до увольнения. Отпуск оплачивается, зарплата Краусса составляет $265 тыс. в год.