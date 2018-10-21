Источник назвал предварительные даты пусков к МКС

По словам источника в ракетно-космической отрасли, в предварительном плане пусков к Международной космической станции предусмотрены отправка экспедиций 3 декабря и возвращение нынешнего экипажа 20 декабря, передает РИА «Новости».

«Даты старта и посадки — 3 декабря и 20 декабря. Они предварительные и их ещё предстоит утвердить на заседании аварийной комиссии 30 октября», — сказал источник.

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Он отметил, что между этими датами запланирован выход российских космонавтов в открытый космос с целью обследования «дырки» в «Союзе МС-09». Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что на сегодняшний конкретные даты не определены и есть только предварительный график.

Ранее источник рассказал, как сборщики повредили «Союз».