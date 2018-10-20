Источник рассказал, как сборщики на Байконуре повредили ракету «Союз-ФГ»

По словам источника в ракетно-космической отрасли, знакомого с ходом расследования аварии, которая произошла при запуске ракеты «Союз-ФГ» с новым экипажем МКС на борту, сборщики на Байконуре погнули один из выступов крепления, когда с силой соединяли боковой блок ракеты с центральным, передает РИА «Новости».

«Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в «пакет» (четыре блока первой и вторая ступень), слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку», — рассказал источник.

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По его словам, шаровая опора бокового блока не смогла легко выйти из подпятника из-за погнутого выступа, в результате чего протаранила центральный блок. При выходе датчик штока сработал и клапан открылся, однако аварийная ситуация к тому моменту уже произошла.

Он также отметил, что в ходе заседания аварийной комиссии в Ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре поднимался вопрос культуры производства, однако специалисты заявили членам комиссии, что подобные отходы от документации ракетной сборки происходят время от времени.

Ранее сообщалось, что систему управления ракет «Союз-2» модернизируют из-за аварии.