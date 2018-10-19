На Украине нашли гигантский крест, переделанный из каменного идола

102-й каменный идол пополнил фонды Днепропетровского исторического музея имени Яворницкого на Украине, сообщается на официальном сайте учреждения.

Двухметровый крест, сделанный из статуи половецкого воина, был обнаружен студентом Киевского университета в окрестностях села Магдалиновка. Молодой человек сделал находку, исследуя карту местности, изготовленную в 1860-е годы. Это свидетельствует о том, что гигантский крест был изготовлен не позднее середины XIX века. При этом само каменное изваяние относят к XIII столетию. Точный возраст объекта будет установлен сотрудниками музея позднее. Как утверждается в сообщении, ранее на территории области подобные памятники еще не встречались. Хотя в регионе регулярно находят так называемых каменных баб.

Реклама

По словам представителей музея, артефакт «демонстрирует столкновение двух миров — языческого и христианского, а также двух образов жизни – кочевого и оседлого».

Ранее археологи музея Яворницкого объявили сбор средств для транспортировки из степей 103-й каменной бабы. Для этих целей государственному учреждению не удалось найти 3 500 гривен (примерно 8 400 рублей. – «Газета.Ru»). Ранее специалистам также пришлось собирать деньги на доставку юбилейного, 100-го изваяния.