Стали известны слова российского космонавта после аварии «Союза»

Телеканал «Звезда» опубликовал запись переговоров капитана корабля «Союз МС-10» Алексея Овчинина после аварии, которая произошла при запуске с космодрома «Байконур».

«Авария носителя... Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели», — сказал Овчинин.

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Слова американского астронавта Ника Хейга опубликованы не были.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия временно прекратит все пилотируемые пуски в связи с аварией ракеты-носителя «Союз».