Источник: космическое обследование дыры в «Союзе» отменили

По словам источника в ракетно-космической отрасли выход российских космонавтов в космос с целью обследования дыры в «Союзе» было решено отменил из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», передает РИА «Новости».

«Хейг с Герстом должны были выйти в космос для замены батарей. Планировалось также два американских выхода в открытый космос. В середине октября планировался выход российских космонавтов для обследования «дыры» в «Союзе», но они отменены из-за аварии», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Россия прекратит пилотируемые пуски из-за аварии «Союза».