Врачи осмотрели экипаж «Союза» после аварии

Прибывшие вместе с поисково-спасательным отрядом к месту аварийной посадки «Союза МС-10» медики не нашли травм у экипажа, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Врачи не нашли травм ни у Алексея Овчинина, ни у Ника Хейга», — сказал источник.

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Бывший руководитель Центра подготовки космонавтов, космонавт, Герой России Юрий Лончаков заявил, что экипаж был готов к нештатной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали аварию ракеты с новым экипажем МКС.