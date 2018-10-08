Первая жена Стивена Хокинга раскритиковала биографический фильм о нем

Джейн Хокинг, автор экранизированных мемуаров, утверждает, что в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» много неточностей, касающихся их взаимоотношений со знаменитым физиком. Вопреки её просьбам придерживаться оригинала, продюсеры, пытаясь сократить время съемок, допустили множество искажений. Как она утверждает, картина не показывает всех трудностей ухода за мужем с боковым амиотрофическим склерозом, передает Space.com.

Помимо заботы о супруге и троих детях, не её плечи легла ответственность и за организацию посещений научных конференций в разных концах света. Также в фильме не показана поддержка со стороны её родителей, отмечает она.

Джейн Хокинг сожалеет, что ни путешествия, ни повседневная опека не отражены в фильме, несмотря на её просьбу внести хотя бы очень короткую сцену. «Я понимала, что если в фильме будут ошибки, то они будут увековечены», сказала она. Неточности в ленте касаются даже их первой встречи, которая произошла в маленьком городке Сент-Олбансе, а не в Кембридже. А развод, описанный в книге, как длительное крушение отношений, закончившееся громким скандалом, в фильме представлен тихим и слезливым расставанием.