Члены экипажа МКС вернулись на Землю

Капсула корабля «Союз МС-08» с тремя членами экипажа МКС приземлилась в казахстанской степи недалеко от города Жезказган. Об этом сообщает РИА «Новости».

В капсуле на Землю вернулись участники миссии МКС-55/56 россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

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Космонавты провели на станции 197 суток.

На Земле корабль встречают специальные группы поиска и подбора. После приземления корабль лег на бок. Двигатели мягкой посадки подняли столб пыли вокруг капсулы.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-08» отстыковался от МКС.

Газета.Ru» вспоминает, чем был знаменателен их полет, и следит за приземлением в казахстанской степи в режиме онлайн.