Артур Эшкин стал самым пожилым нобелевским лауреатом в истории

Артур Эшкин – физик, удостоенный Нобелевской премии по физике, стал самым пожилым лауреатом в истории знаменитой премии, подсчитала «Газета.Ru». Эшкин родился в 1922 году, 2 сентября 2018 года ему исполнилось 96 лет. На звонок из Нобелевского комитета этим утром физик ответил, что занят написанием новой научной статьи и не сможет дать интервью.

Таким образом, на момент присуждения премии он оказался на 6 лет старше Леонида Гурвича, американского ученого, получившего премию экономике в 2007 году. Премия по экономике не является номинацией, учрежденной основателем премии Альфредом Нобелем. В традиционных номинациях ранее рекорд принадлежал Дорис Лессинг (Премия по литературе за 2007 год, 88 лет) и Реймонду Дейвису (премия по физике за 2002 год, 88 лет).

Артур Ашкин — сын эмигрантов из России и Украины, американский физик, изобретатель, пионер в области создания оптических ловушек, развитие которой привело к управлению атомами, молекулами, и биологическими клетками. Он удостоился премии вместе с Донной Стрикланд и Жераром Муру за разработку новых лазерных приборов, нашедших применение в медицине и промышленности.